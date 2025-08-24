Bertilsson avslutar karriären: ”Påverkat glädjen”

Johan Bertilsson lägger skorna på hyllan.

37-åringens sista klubb blev FBK Karlstad.

– Det är dags att gå vidare mot nya utmaningar, säger han i ett uttalande.

Johan Bertilsson avslutar karriären. 37-åringen bekräftar att han lägger skorna på hyllan i ett uttalande på FBK Karlstads hemsida.

– Efter noga övervägande har jag valt att avsluta karriären. De senaste säsongerna och även i år har präglats av en del skador och för få matcher. Vilket har påverkat glädjen och motivationen för fortsatt spel, säger Bertilsson.

Han fortsätter:

– Jag har försökt och gett mitt allt under alla år men känner nu att det är dags att gå vidare mot nya utmaningar. Jag vill tacka FBK för förtroendet och Jag hoppas och tror på serieseger när säsongen summeras i höst.

Bertilsson har representerat klubbar som Degerfors, Kalmar FF, J-Södra, ÖSK och Östersund.