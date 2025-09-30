Besirovic glädje – tillbaka i landslaget
Landskamper stundar för Bosnien och Hercegovina.
Inför den kommande samlingen har ett positivt besked kommit för Dino Besirovic.
AIK-spelaren har kallats in i landslagstruppen.
Dino Besirovic senaste landskamp för Bosnien och Hercegovina kom 2021, men snart kan det vara dags igen för AIK-mittfältaren.
Det bosniska fotbollförbundet går nämligen nu ut med att Haris Hajradinović drabbats av en skada och således missar de kommande landskamperna, i hans ställe så har Besirovic kallats in.
Bosnien ställs under kommande landslagssamling mot Cypern i VM-kvalet, men man spelar även en träningsmatch mot Malta.
Totalt under sin karriär så har Besirovic gjort fyra landskamper för Bosnien, debuten kom mot USA 2018.
