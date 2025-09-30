Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Besirovic glädje – tillbaka i landslaget

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Landskamper stundar för Bosnien och Hercegovina.
Inför den kommande samlingen har ett positivt besked kommit för Dino Besirovic.
AIK-spelaren har kallats in i landslagstruppen.

Foto: Bildbyrån

Dino Besirovic senaste landskamp för Bosnien och Hercegovina kom 2021, men snart kan det vara dags igen för AIK-mittfältaren.

Det bosniska fotbollförbundet går nämligen nu ut med att Haris Hajradinović drabbats av en skada och således missar de kommande landskamperna, i hans ställe så har Besirovic kallats in.

Bosnien ställs under kommande landslagssamling mot Cypern i VM-kvalet, men man spelar även en träningsmatch mot Malta.

Totalt under sin karriär så har Besirovic gjort fyra landskamper för Bosnien, debuten kom mot USA 2018.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt