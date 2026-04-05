Beskedet: Adam Ståhl missar Djurgårdens premiär

Djurgården har presenterat truppen till premiären mot Gais.

Då stod det klart att lagkaptenen Adam Ståhl missar matchen.

– För mig är det bara jobba på , säger backen i DIFTV.

Djurgården ställs mot Gais i den allsvenska premiären. Inför matchen har det funnits frågetecken kring flera av spelarna i ”Blåränderna”. Tidigare i veckan bekräftade mittfältsstjärnan Mikael Anderson att han blir borta flera veckor.

När Djurgården presenterade sin trupp inför söndagens match stod det klart att lagkaptenen Adam Ståhl missar premiären.

– Det är tufft. Jag får pusha grabbarna på träningsplanen inför matchen, snacka med dem i omklädningsrummet, att åka dit och inte visa respekt. Visa vilka vi är. Det gäller också att balansera känslorna. Alla kommer vara supertaggade. Hitta ett lugn och tro på att det vi gör är bra. För mig är det bara jobba på och försöka komma tillbaka så snabbt som möjligt, säger Ståhl till DIFTV.

Klubbens naprapat Kalle Barrling nämner spelarna som inte är tillgängliga.

– Malkolm Nilsson Säfqvist, Mikael Anderson, Nino Zugelj, Santeri Haarala och Adam Ståhl är de spelare som inte är tillgängliga för matchtruppen, säger Barrling på klubbens hemsida.

Positivt för Djurgården är att Joel Asoro och Daniel Stensson är matchredo.

Djurgårdens trupp

Jacob Rinne, Filip Manojlovic, Piotr Johansson, Leon Hien, Jacob Une, Miro Tenho, Peter Langhoff, Patric Åslund, Kristian Lien, Daniel Stensson, Hampus Finndell, Oskar Fallenius, Bo Hegland, Ahmed Saeed, Jeppe Okkels, Matias Siltanen, Mikael Marques, Joel Asoro, Max Larsson, Melvin Vucenovic Persson, Alexander Andersson