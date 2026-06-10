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Foto: Bildbyrån

Klart: Bissouma lämnar Tottenham

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Moa Jansson
Webbredaktör
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Tottenham bekräftar att Yves Bissouma lämnar klubben när hans kontrakt löper ut vid månadsskiftet.
Därmed avslutas den mittfäktarens fyra år i Spurs.

Foto: Bildbyrån

Bissouma värvades från Brighton sommaren 2022 och har sedan dess gjort 111 framträdanden för Tottenham. Mittfältaren står noterad för två mål i klubben.

I ett kort meddelande på X tackar Tottenham spelaren för tiden i klubben och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären.

”Tack för din instats och lycka till i fortsättningen av din karriär Biss”, skriver Tottenham på X.

29-åringen har under sin tid i norra London inte bara uppmärksammats för sina insatser på planen. Bissouma har också varit föremål för disciplinära åtgärder från klubben, bland annat efter förseningar till träning och uppmärksammade lustgas-incidenter.

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