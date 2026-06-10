Renovering av Gamla Ullevi kan kosta upp till 1,8 miljarder

Gamla Ullevi står inför ett vägval.

Enligt en återrapport till Göteborgs kommun som Sportbladet tagit del av kan en omfattande renovering och utbyggnad av arenan kosta mellan 1,6 och 1,8 miljarder kronor.

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Gamla Ullevi kan behöva genomgå en omfattande upprustning under de kommande åren. Arenan, som är hemmaplan för IFK Göteborg, Gais och Örgryte samt används av det svenska damlandslaget, har flera identifierade brister.

Ett av de största problemen är att arenan inte är tillräckligt förankrad, vilket orsakar vibrationer när publiken hoppar på läktarna. Enligt en återrapport från arenabolaget Got Event skulle en lösning på problemen, kombinerat med en utbyggnad på cirka 5 000 nya åskådarplatser, kosta mellan 1,6 och 1,8 miljarder kronor, rapporterar Sportbladet.

Det finns även ett billigare alternativ där endast grundförstärkningar genomförs. Den kostnaden beräknas landa på mellan 400 och 500 miljoner kronor.

– Det är väldigt stora belopp och i slutändan blir det en politisk fråga vilken väg man väljer, säger Got Events vd Lotta Nibell till Sportbladet.

Om en större renovering blir verklighet kan arbetet tidigast starta 2030. Projektet väntas då ta två till tre år, vilket skulle innebära att verksamheten på arenan helt eller delvis behöver flyttas till andra spelplatser under byggtiden.