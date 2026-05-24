Beskedet: AIK-kuggen med i derbytruppen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Han har missat de senaste två matcherna till följd av en skada.
I dag är Sotirios Papagiannopoulos med i AIK:s derbytrupp.
Det är dock inte Abdihakim Ali, till följd av en sjukdom.
Efter att ha kommit tillbaka från en skada under har Sotirios Papagiannopoulos endast kommit till spel i fyra av AIK:s åtta allsvenska matcher i år.
Under de två senaste matcherna, mot Djurgården och Västerås SK, har mittbacken lämnats utanför truppen till följd av en skada i baksida lår.
Glädjande för de med svartgula sympatier är att 35-åringen finns med i den trupp som ska ta sig an Hammarby på 3Arena under söndagen. Det är dock inte två andra mittbackar, i form av Fredrik Nissen och Ibrahim Cissé.
Ett hack uppåt i planen brukar Abdihakim Ali spela. Det kommer han inte att göra i dag då han dras med sjukdomsbesvär.
Hela AIK:s derbytrupp:
- Eskil Edh
- Sotirios Papagiannopoulos
- Lukas Bergquist
- Johan Hove
- Erik Flataker
- Amel Mujanic
- Bersant Celina
- Victor Andersson
- Kristoffer Nordfeldt
- Sixten Gustafsson
- Mads Thychosen
- Dino Beširović
- Stanley Wilson
- Kevin Filling
- Kalle Joelsson
- Áron Csongvai
- Ahmad Faqa
- Taha Ayari
- Yannick Geiger
- Axel Kouame
Den här artikeln handlar om: