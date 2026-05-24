Beskedet: AIK-kuggen med i derbytruppen

Han har missat de senaste två matcherna till följd av en skada.

I dag är Sotirios Papagiannopoulos med i AIK:s derbytrupp.

Det är dock inte Abdihakim Ali, till följd av en sjukdom.

Efter att ha kommit tillbaka från en skada under har Sotirios Papagiannopoulos endast kommit till spel i fyra av AIK:s åtta allsvenska matcher i år.

Under de två senaste matcherna, mot Djurgården och Västerås SK, har mittbacken lämnats utanför truppen till följd av en skada i baksida lår.

Glädjande för de med svartgula sympatier är att 35-åringen finns med i den trupp som ska ta sig an Hammarby på 3Arena under söndagen. Det är dock inte två andra mittbackar, i form av Fredrik Nissen och Ibrahim Cissé.

Ett hack uppåt i planen brukar Abdihakim Ali spela. Det kommer han inte att göra i dag då han dras med sjukdomsbesvär.

Hela AIK:s derbytrupp: