Foto: Bildbyrån

Beskedet: AIK-kuggen med i derbytruppen

Tor Sundberg
Han har missat de senaste två matcherna till följd av en skada.
I dag är Sotirios Papagiannopoulos med i AIK:s derbytrupp.
Det är dock inte Abdihakim Ali, till följd av en sjukdom.

Efter att ha kommit tillbaka från en skada under har Sotirios Papagiannopoulos endast kommit till spel i fyra av AIK:s åtta allsvenska matcher i år.

Under de två senaste matcherna, mot Djurgården och Västerås SK, har mittbacken lämnats utanför truppen till följd av en skada i baksida lår.

Glädjande för de med svartgula sympatier är att 35-åringen finns med i den trupp som ska ta sig an Hammarby3Arena under söndagen. Det är dock inte två andra mittbackar, i form av Fredrik Nissen och Ibrahim Cissé.

Ett hack uppåt i planen brukar Abdihakim Ali spela. Det kommer han inte att göra i dag då han dras med sjukdomsbesvär.

Hela AIK:s derbytrupp:

  • Eskil Edh
  • Sotirios Papagiannopoulos
  • Lukas Bergquist
  • Johan Hove
  • Erik Flataker
  • Amel Mujanic
  • Bersant Celina
  • Victor Andersson
  • Kristoffer Nordfeldt
  • Sixten Gustafsson
  • Mads Thychosen
  • Dino Beširović
  • Stanley Wilson
  • Kevin Filling
  • Kalle Joelsson
  • Áron Csongvai
  • Ahmad Faqa
  • Taha Ayari
  • Yannick Geiger
  • Axel Kouame

