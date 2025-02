Beskedet: AIK med toppnotering – sålt årskort för rekordsumma

AIK har presenterat bokslutet för 2024.

Då står det klart att ”Gnaget” har ökat intäkterna med 32 miljoner kronor.

Samtidigt visar AIK ett underskott på 6,8 miljoner kronor i rörelseresultatet.

Det var under torsdagen som AIK presenterade bokslutet för året 2024. När ”Gnaget”, som har haft en hel del ekonomiska bekymmer under den senaste tiden, presenterade resultatet för fjolåret fick de svartgula anhängarna något att glädjas över.

AIK kunde visa upp en ökning av rörelsens intäkter med 49,4 miljoner kronor, från 240,1 miljoner föregående år till 289,5 miljoner under 2024.



Lägg där till att klubbens rörelseresultat har gått från -27,8 miljoner kronor till -6,8, vilket är en förbättring på 21 miljoner kronor.

”Intäkterna har ökat med nästan femtio miljoner kronor från 2023 varav hälften kommer från spelarförsäljningar. AIK Fotboll har aldrig varit i närheten av intäkter på den här nivån under en säsong utan europaspel och det är något vi ska

värna om mycket. Det är en oerhörd tillgång för klubben att generera närmare trehundra miljoner kronor i intäkter inför ett år där vi ska delta i en europeisk turnering för första gången på tre år”, säger vd och klubbdirektör Fredrik Söderberg i bokslutskommunikén.

Söderberg fortsätter:

”Samtidigt är kostnaderna alltjämt höga sedan den sportsligt existentiella satsningen som genomfördes under sommaren 2023. På helåret ser vi därför en markant ökning från senaste årsbokslut, men det är också präglat av ett första halvår under 2023 med betydligt lägre kostnader. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol har rörelsekostnaderna minskat med dryga åtta procent så utvecklingen går åt rätt håll.”

AIK har även, som koncern och moderbolag, belastats med -8,1 miljoner kronor i så kallade engångsposter. I detta fall förklarar klubben det med att de har betalat sex miljoner kronor i återförd förskottslön samt lönekostnader vid arbetsbefriad uppsägningstid. Denna kostnad uppkom under sommaren, när bland annat Henning Berg lämnade AIK och Mikkjal Thomassen kom in. Det var även vid denna tidpunkt som AIK införde ett så kallat kostnadsreduceringsprogram som har inneburit en omorganisation samt en analys och reducering av kostnad för inköp av varor och tjänster.

”Sammantaget är rörelseresultatet en klar förbättring. Vi gör en smärre förlust, men i jämförelse mot var vi kommer ifrån så är utvecklingen tydligt positiv”, säger Söderberg.

Inför säsongen 2025 har ”Gnaget” sålt årskort till ett värde av 37,3 miljoner kronor. Det framgår av Stockholmsklubbens bokslut.

AIK slutade på tredjeplats i allsvenskan 2024.