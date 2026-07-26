Beskedet: Blåvitts stjärnanfallare utanför truppen

IFK Göteborg får klara sig utan en viktig pjäs mot Sirius.

Max Fenger är utanför truppen till följd av sjukdom.

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IFK Göteborg har en tung period bakom sig. Laget befinner sig precis ovanför kvalstrecket och i veckan åkte man på en tung förlust hemma mot Levadia Tallinn i Conference League-kvalet.

Under söndagen ställs man mot serieledarna Sirius på bortaplan. Nu står det klart att Max Fenger missar matchen. Stjärnanfallaren är sjuk, enligt Blåvitts hemsida.

Efter succén i fjol har Fenger haft en betydligt tyngre säsong så här lång. Dansken har endast startat fem matcher och väntar forfarande på sitt första mål för året.

I truppen återfinns Hjörtur Hermannsson för första gången i allsvenskan. Islänningen kan därmed göra sin första match för Blåvitt sedan 2016, då han var i klubben på lån.

Hela truppen mot Sirius

August Erlingmark

Rockson Yeboah

Jonas Bager

Hjörtur Hermannsson

Sebastian Clemmensen

Sam Larsson

Saidou Alioum

Viktor Andersson

Tobias Heintz

David Kruse

Filip Ottosson

Alexander Jallow

Felix Eriksson

Leo Radakovic

Noah Tolf

Kolbeinn Thordarson

Oliver Månsson

Elis Bishesari

Issaka “Baba” Seidu

Adam Bergmark Wiberg

Tiago Coimbra