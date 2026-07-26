Beskedet: Blåvitts stjärnanfallare utanför truppen
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IFK Göteborg får klara sig utan en viktig pjäs mot Sirius.
Max Fenger är utanför truppen till följd av sjukdom.
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IFK Göteborg har en tung period bakom sig. Laget befinner sig precis ovanför kvalstrecket och i veckan åkte man på en tung förlust hemma mot Levadia Tallinn i Conference League-kvalet.
Under söndagen ställs man mot serieledarna Sirius på bortaplan. Nu står det klart att Max Fenger missar matchen. Stjärnanfallaren är sjuk, enligt Blåvitts hemsida.
Efter succén i fjol har Fenger haft en betydligt tyngre säsong så här lång. Dansken har endast startat fem matcher och väntar forfarande på sitt första mål för året.
I truppen återfinns Hjörtur Hermannsson för första gången i allsvenskan. Islänningen kan därmed göra sin första match för Blåvitt sedan 2016, då han var i klubben på lån.
Hela truppen mot Sirius
August Erlingmark
Rockson Yeboah
Jonas Bager
Hjörtur Hermannsson
Sebastian Clemmensen
Sam Larsson
Saidou Alioum
Viktor Andersson
Tobias Heintz
David Kruse
Filip Ottosson
Alexander Jallow
Felix Eriksson
Leo Radakovic
Noah Tolf
Kolbeinn Thordarson
Oliver Månsson
Elis Bishesari
Issaka “Baba” Seidu
Adam Bergmark Wiberg
Tiago Coimbra
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