Beskedet: BP ingår samarbete med två klubbar

Brommapojkarna ingår samarbete med FC Stockholm och Nacka FC.

Under måndagen meddelar Brommapojkarna att de ingår två fotbollsutvecklande samarbeten med FC Stockholm och Nacka FC.

BP förklarar att samarbetet består av utlåningsavtal. Det innebär att talanger från BP kommer att få möjlighet att spela på seniornivå. Det är max fyra spelare som kan lånas ut.

– Svåraste steget att ta inom fotbollen är steget från junior till seniorfotboll. Idag är steget från P19 till Allsvenskt spel lite för stort så vi behöver ett mellansteg i vår utbildningsstege, vilket vi löser med dessa fotbollsutvecklande föreningssamarbeten. I samarbete med Nacka FC kommer vi kontinuerligt kunna genomföra gemensamma träningar, så vi under året kan förbereda våra unga talanger inte bara i en matchmiljö utan även i en träningsmiljö på seniornivå. Vi är tacksamma för att kunnat hitta dessa lösningar med FC Stockholm & Nacka FC, säger Brommapojkarnas klubbdirektör Peter Kleve på klubbens hemsida.

FC Stockholm spelar i Ettan Norra och Nacka FC division 2 Norra Svealand.