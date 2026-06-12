Kan byta bort Bolins nummer efter hyllningen: ”Vi får se”

Han hyllade Hugo Bolin genom att välja nummer 38 i Bristol City efter ankomsten i vintras.

I sommar kan dock Noah Eile byta bort numret.

– Vi får se vilka nummer som blir lediga, säger mittbacken till FotbollDirekt.

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Det var i januarifönstret som Noah Eile efter två år i MLS bytte New York Red Bulls mot Bristol City i Championship.

Väl i engelska andraligan har mittbacken gjort succé per omgående och blev direkt given i mittlåset.

– Man vet aldrig hur det blir när man byter klubb, men klart det har varit positivt att få spela hela tiden. Jag ångrar verkligen inte flytten utan allt har varit väldigt bra. Jag trivs mycket bra, säger Eile om livet i England.

– Sedan känner jag Melker Widell väldigt bra, vi gick i samma klass och det är bara en timme mellan Swansea och Bristol.

Är det garanterat att du blir kvar i Bristol eller har Premier League-klubbar fått upp ögonen för dig nu?

– Som sagt jag trivs väldigt bra och vi har bra utmaningar framför oss så jag inga andra tankar än på Bristol.

För FD berättade Eile om valet av 38 på Bristol-tröjan, en hyllning till Hugo Bolin – till vardags i Bundesliga och Borussia Mönchengladbach.

”Jag hade 1, 9 och nummer över 30 att välja på. 1 och 9 funkar inte som mittback, 38 var min enda koppling eftersom det är min nära vän Hugo Bolins nummer”, sa Eile i februari kring sin forna vän från tiden tillsammans i Malmö FF.

Nu i sommar kan Eile byta bort 38 om rätt nummer dyker upp.

– Vi får se vilka nummer som blir lediga, vilka spelare som lämnar. Men det har varit kul med Bolin-reaktionerna. Jag är inte så brydd kring tröjnummer, men finns det något riktigt bra så kanske jag byter.

Vad är ett riktigt bra nummer?

– Mitt nummer har varit 5 sedan jag var liten, det är mitt nummer, säger 23-åringen från Lund.