Landskrona krossade Helsingborg

Superettan spelades under torsdagen.

Då kunde Landskrona Bois krossa Helsingborgs IF.

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Helsingborgs tog emot Landskrona Bois under torsdagen. Då fick Skåneklubben tuffast möjliga start.

Constantino Capotondi fick in bollen i mål redan i den sjätte minuten och sedan rann det iväg. I andra halvlek kunde Kevin Jensen utöka och sedan kunde Edi Sylisufaj sätta dit 3–0 på straff.

– Det var en fantastiskt skön känsla. Det var längesen jag gjorde mål, och att få göra mål i ett derby är fantastiskt skönt. Vinna ett derby med 3-0, tre poäng, det går inte att beskriva, säger Edi Sylisufaj i TV4:s sändning.

Landskrona vann med 3–0 och fick därmed tre viktiga poäng med sig hem.