JUST NU: Mexiko vann stökig VM-premiär – tre röda kort

VM:s första match blev en munsbit för Mexiko.

Premiären mot Sydafrika slutade 2-0 i en match som innehöll hela tre röda kort.

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Nio minuter tog det. Sedan hade Mexiko fått den drömstart i VM som de hoppades på. Julián Quiñones 1-0-mål fick Azteca-stadion att explodera och när han byttes ut med elva minuter kvar fick colombianen som 2023 bytte landslag till Mexiko stående ovationer.

Knappa kvarten tidigare hade lagkamrat Raúl Jimenez satt spiken i kistan med sitt 2-0-mål på huvudet och ett decimerat Sydafrika var då ett slaget lag.

För ja, i upptakten av den andra halvleken fick Sydafrikas Yaya Sithole rött kort efter frilägesutvisning.

Detta var starten på ett eget litet VM i röda kort. För innan premiären var över hade domaren visat två nya direkta röda kort. Först till Themba Zwane i Sydafrika efter en eftersläng i 84:e minuten och därefter till Mexikos Cesar Montes i 92:a minuten efter en tuff tackling.

Mexiko vann matchen med 2-0 inför ett utsålt Azteca-stadion (närmare 90 000 åskådare) och i natt spelar Sydkorea och Tjeckien mot varandra i samma grupp.