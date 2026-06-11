TRE PUNKTER: Lekfullt enkelt och samtidigt pinsamt uselt

Mexiko hade kunnat vinna VM-premiären med betydligt större siffror.

Det var lekstuga mot ett Sydafrika som svarade för en pinsamt usel insats.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

***

Colombianen blev mexikan – Quiñones visade vägen

Det såg lekfullt enkelt i första halvlek. Tacka Julián Quiñones för det. Colombianen som blev blev mexikansk landslagsman 2023 efter sina U20-landskamper för Colombia ett par år tidigare sköt 1-0-målet efter nio minuter och visade därmed vägen. Det var också Saudi-proffset (han fullständigt vräker in mål där) som var första halvlekens lirare. Stolpträff en stund senare och låg bakom merparten av farligheterna. Uppsatt som anfallare men rör sig fritt, både ute på kanterna och som en offensiv mittfältare. Svårfångad och hockeyassist till 2-0-målet i andra halvlek innan han inför stående ovationer byttes ut.

Pinsamt usel VM-premiär, Sydafrika

Om man bortser från VM 2010 som Sydafrika som värdnation var direktkvalificerade till hade Sydafrika inte tagit sig till ett VM på 24 år. Nu när de väl fick chansen att visa upp sig inför allas ögon svarade ”Bafana Bafana” för en pinsamt usel VM-premiär. Totalt utspelade första 45 och två röda kort i andra. Nej det här var ingen rolig upplevelse på Azteca-stadion och frågan är om Sydafrika kommer kunna resa sig mot Sydkorea och Tjeckien efter den här käftsmällen. Tveksamt.

Zlatan mot Azerbajdzjan-vibbar kring Mora

Ni kanske minns scenerna från Råsunda den där kyliga oktoberkvällen 2001. Publiken skanderade Zlatan Ibrahimovics namn, de ville få in 20-åringen från Rosengård. När Zlatan väl kom in dröjde det inte länge förrän han själv satte 3-0. Nu gjorde inte Gilberto Mora 2-0-målet när han byttes in, men effekten var påtaglig. Den mexikanska supertalangen, blott 17 år gammal, kom in i ett läge där Mexikos publik buade åt sitt eget lag, de ville se mer från ”El Tri” i 1-0-ledning mot ett decimerat Sydafrika. Men när Mora byttes in blev det massivt jubel och inte många sekunder senare nickade Raúl Jimenez in 2-0. Jag tror inte det var en slump. Mexiko fick energi av publikens jubel över Mora – på samma sätt som Blågult fick kring Zlatan mot Azerbajdzjan för snart 25 år sedan.