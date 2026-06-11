Colombianen blev mexikan – premiärmålskytt i VM

Han är född i Colombia men spelar sedan 2023 landslagsfotboll för Mexiko.

Efter nio minuter blev Julián Quiñones VM:s första målgörare.

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Innan flytten till saudiska Al-Qadsiah 2024 hade Julián Quiñones spelat fotboll i den mexikanska ligan sedan 2016. Det gjorde colombianen rättfärdigad att byta landslag som nybliven mexikansk medborgare.

2023 debuterade den Cali-fostrade anfallaren i Mexikos A-landslag och nu var det målspottaren som vräkt in mål såväl i mexikanska ligan som i Saudiarabien som slog till med VM:s första fullträff när han mellan benen på Sydafrikans målvakt Ronwen Williams sköt 1-0-målet redan efter nio minuter.

Quiñones spelade U20-landskamper för Colombia 2017-2018.

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