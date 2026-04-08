Beskedet: David Seger borta i månader

BK Häcken bekräftar skadesmäll.

David Seger, 26, blir borta i tre månader.

I BK Häckens premiärmatch mot Brommapojkarna tvingades David Seger lämna planen efter att ha blivit tacklad.

Nu bekräftar Häcken att det rör sig om en knäskada och att 26-åringen blir borta i cirka tre månader.

– Det är såklart tungt att åka på en skada, speciellt redan i premiären. Samtidigt är jag tacksam att det inte var värre, säger Seger på klubbens hemsida och fortsätter:

– Även om det är jobbigt nu är jag säker på att jag går stärkt ur det här och är tillbaka på plan så snart som möjligt.

David Seger anslöt till Häcken inför säsongen och noteras för tre framträdanden.