Uppgifter: Barcelona köper inte loss Rashford

Marcus Rashford ser ut att lämna Barcelona efter bara en säsong.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har den spanska storklubben beslutat att inte utnyttja köpoptionen i låneavtalet.

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Marcus Rashford väntas lämna Barcelona.

Enligt Fabrizio Romano har Barcelona bestämt sig för att inte aktivera den köpoption som finns inskriven i avtalet. Klausulen uppges vara värd 30 miljoner euro, motsvarande omkring 330 miljoner kronor, och löper ut inom de närmaste dagarna.

Den engelske landslagsanfallaren gjorde en stark säsong i Spanien med 13 mål och 14 assist på 46 matcher, men det räcker alltså inte för att Barcelona ska genomföra en permanent övergång.

Romano uppger samtidigt att den katalanska klubben fortfarande kan tänka sig att låna in Rashford på nytt, men utan att betala någon övergångssumma.

Rashford har kontrakt med Manchester United till sommaren 2028.