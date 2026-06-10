Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Thomas Nørgaard tar över Bröndby

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Thomas Nørgaard har pekats ut som en möjlig tränarkandidat för Malmö FF.
Nu står det klart att dansken i stället fortsätter karriären i Bröndby.

Foto: Bildbyrån

Bröndby har presenterat Thomas Nørgaard som ny huvudtränare.

Den 44-årige dansken lämnar därmed Sønderjyske, där han varit verksam de senaste säsongerna. Nørgaard har skrivit på ett avtal med Bröndby som sträcker sig till sommaren 2029.

Nyligen nämndes han i dansk media som ett tänkbart namn för Malmö FF efter att den regerande svenska mästarklubben valt att avsluta samarbetet med Miguel Ángel Ramírez.

I stället blir nästa steg i karriären nu en flytt till Bröndby.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt