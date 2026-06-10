Klart: Thomas Nørgaard tar över Bröndby

Thomas Nørgaard har pekats ut som en möjlig tränarkandidat för Malmö FF.

Nu står det klart att dansken i stället fortsätter karriären i Bröndby.

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Bröndby har presenterat Thomas Nørgaard som ny huvudtränare.

Den 44-årige dansken lämnar därmed Sønderjyske, där han varit verksam de senaste säsongerna. Nørgaard har skrivit på ett avtal med Bröndby som sträcker sig till sommaren 2029.

Nyligen nämndes han i dansk media som ett tänkbart namn för Malmö FF efter att den regerande svenska mästarklubben valt att avsluta samarbetet med Miguel Ángel Ramírez.

I stället blir nästa steg i karriären nu en flytt till Bröndby.