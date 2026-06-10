Experten om AIK:s ekonomi: ”Ett strukturellt bekymmer”

AIK visar på negativa siffror i sin senaste kvartalsrapport.

Samtidigt har klubben gjort sin största försäljning någonsin i Zadok Yohanna till Brighton.

– Sådana här försäljningar gör att man kan fortsätta jobba på, säger Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet, till FotbollDirekt.

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AIK har haft stora bekymmer med ekonomin. I klubbens senaste kvartalsrapport (januari-mars 2026) gick det att avläsa ett driftresultat på minus 36 miljoner kronor. Ser man till tidigare resultat har klubben förlorat runt 42 miljoner kronor på tre år.

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Samtidigt som AIK visar upp blodröda siffror har de nyligen slagit transferrekord. Den 18-årige yttern Zadok Yohanna lämnar för Brighton i Premier League och i samband med försäljningen bekräftade AIK att de gör ett nettoresultat på 130-170 miljoner kronor.

FotbollDirekt har pratat med Magnus Forslund som är lektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet. Forslund har under flera år forskat i hur det är att driva en fotbollsförening och när han tittade närmare på AIK:s Q1-rapport var slutsatsen tydlig.