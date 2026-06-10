Uppgifter: Atlético förnekar bud på Julián Álvarez

Real Madrid hävdar att klubben lagt ett jättebud på Julián Álvarez.

Men enligt spanska uppgifter nådde något officiellt erbjudande aldrig Atlético Madrid.

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Real Madrid meddelade att klubben erbjudit 150 miljoner euro, motsvarande cirka 1,6 miljarder kronor, för Julián Álvarez. Nu kommer motstridiga uppgifter från Atlético Madrid.

Enligt Marca fick Atlético aldrig något formellt bud på den argentinske anfallaren. Klubben bekräftar att det förekommit kontakt mellan parterna, men uppger att några konkreta summor aldrig diskuterades och att inget officiellt erbjudande presenterades.

Atlético ska samtidigt ha varit tydliga med att Álvarez inte är till salu och hänvisar till spelarens utköpsklausul på 500 miljoner euro, motsvarande cirka 5,5 miljarder kronor.

Real Madrids agerande beskrivs enligt uppgifterna som ett sätt för president Florentino Pérez att visa att han försöker infria sitt vallöfte om att värva en världsstjärna efter att ha blivit omvald.

Julián Álvarez har kontrakt med Atlético Madrid till 2030 . Han svarade för 20 mål och nio assist på 49 tävlingsmatcher under den gångna säsongen.