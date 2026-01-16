Beskedet: Duo reser inte med på Hammarbys träningsläger

Hammarby reser till Marbella för träningsläger denna fredag.

Med på lägret följer inte duon Jonathan Karlsson och Dennis Collander.

Detta då båda rehabtränar.

Foto: Bildbyrån

Hammarby drar igång sin försäsong ordentligt denna fredag då man reser till Marbella för träningsläger och inför detta läger så har Stockholmsklubben nu släppt truppen som följer med.

Med detta meddelar även Hammarby att Jonathan Karlsson och Dennis Collander inte följer med, detta då båda rehabtränar.

”Dennis Collander har gjort framsteg i sin rehabträning för sin knäskada, men kan ännu inte delta fullt ut i den kollektiva lagträningen. Dennis kommer bedriva sin rehabträning på annan ort och följer därav inte med på lägret”, skriver Hammarby om Collander.

”Jonathan Karlsson opererades före årsskiftet för en fotledsskada han ådrog sig under utlåningen i Västerås SK. Första rehabiliteringsfasen har gått enligt plan och Jonathan planeras stegra sin träning inom de närmsta veckorna. Han stannar i Stockholm för att fortsätta sin rehabilitering”, skriver Hammarby om Karlsson.

Hammarby meddelar även att Warner Hahn kommer att ansluta senare till lägret på grund av personliga skäl.

Även värt att notera är att Samuel Adindu som uppgetts vara högaktuell för IK Sirius följer med till Marbella.

Se hela Hammarbys trupp till lägret nedan:

Målvakter

Warner Hahn

Felix Jakobsson

Elton Fischerström

Gustav Nyberg

Försvarare

Hampus Skoglund

Frederik Winther

Victor Eriksson

Noah Persson

Ibrahima Fofana

Oscar Steinke Brånby

Essayas Luvuoss Lwampindy

Björn Hedlöf

Obli Kouame

Mittfältare

Tesfaldet Tekie

Markus Karlsson

Oscar Johansson Schellhas

Adrian Lahdo

Nahir Besara

Frank Junior Adjei

Sourou Koné

Wilson Lindberg

William Axelsson

Keyano Marrah

Cedric Gobehi

Anfallare

Paulos Abraham

Nikola Vasic

Obilor Okeke

Montader Madjed

Elohim Kabore

Suwaibou Kebbeh

Samuel Adindu