Beskedet: Duo reser inte med på Hammarbys träningsläger
Hammarby reser till Marbella för träningsläger denna fredag.
Med på lägret följer inte duon Jonathan Karlsson och Dennis Collander.
Detta då båda rehabtränar.
Hammarby drar igång sin försäsong ordentligt denna fredag då man reser till Marbella för träningsläger och inför detta läger så har Stockholmsklubben nu släppt truppen som följer med.
Med detta meddelar även Hammarby att Jonathan Karlsson och Dennis Collander inte följer med, detta då båda rehabtränar.
”Dennis Collander har gjort framsteg i sin rehabträning för sin knäskada, men kan ännu inte delta fullt ut i den kollektiva lagträningen. Dennis kommer bedriva sin rehabträning på annan ort och följer därav inte med på lägret”, skriver Hammarby om Collander.
”Jonathan Karlsson opererades före årsskiftet för en fotledsskada han ådrog sig under utlåningen i Västerås SK. Första rehabiliteringsfasen har gått enligt plan och Jonathan planeras stegra sin träning inom de närmsta veckorna. Han stannar i Stockholm för att fortsätta sin rehabilitering”, skriver Hammarby om Karlsson.
Hammarby meddelar även att Warner Hahn kommer att ansluta senare till lägret på grund av personliga skäl.
Även värt att notera är att Samuel Adindu som uppgetts vara högaktuell för IK Sirius följer med till Marbella.
Se hela Hammarbys trupp till lägret nedan:
Målvakter
Warner Hahn
Felix Jakobsson
Elton Fischerström
Gustav Nyberg
Försvarare
Hampus Skoglund
Frederik Winther
Victor Eriksson
Noah Persson
Ibrahima Fofana
Oscar Steinke Brånby
Essayas Luvuoss Lwampindy
Björn Hedlöf
Obli Kouame
Mittfältare
Tesfaldet Tekie
Markus Karlsson
Oscar Johansson Schellhas
Adrian Lahdo
Nahir Besara
Frank Junior Adjei
Sourou Koné
Wilson Lindberg
William Axelsson
Keyano Marrah
Cedric Gobehi
Anfallare
Paulos Abraham
Nikola Vasic
Obilor Okeke
Montader Madjed
Elohim Kabore
Suwaibou Kebbeh
Samuel Adindu
