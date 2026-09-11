Beskedet: Erlingmark skadad – saknas några veckor

August Erlingmark, 28, har råkat ut för en fotskada.

Det meddelar IFK Göteborg under fredagen.

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IFK Göteborgs August Erlingmark tvingades bryta derbyt mot Örgryte och saknades därefter i måndagens möte med Mjällby.

Nu meddelar klubben att 28-åringen blir borta en längre tid på grund av en fotskada.

”Han har nu påbörjat sin rehabilitering. Prognosen är att han blir borta från spel i några ytterligare veckor, beroende på hur han svarar på rehabiliteringsträningen”, skriver IFK Göteborg på sin hemsida.

Erlingmark har den här säsongen noterats för 18 allsvenska matcher för Blåvitt, som ligger på elfte plats i tabellen.

På lördag väntar Halmstads BK på Gamla Ullevi för IFK Göteborg. Därefter ställs laget mot BP innan landslagsuppehållet tar vid.