Dumfries kritisk mot schemat: ”Det blir väldigt mycket”

UEFA:s nya upplägg för Nations League möts av hård kritik.

Nu ansluter sig Denzel Dumfries till kritikerna mot det tajta spelschemat.

Real Madrid-spelaren får även stöd från nya förbundskaptenen Xavi Hernández.

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I det nya formatet har UEFA slagit ihop höstens två första landslagsuppehåll, vilket innebär att spelarna stannar hos sina landslag i nästan två veckor och spelar fyra matcher i tät följd.

Inför söndagens möte med Serbien sparade inte Denzel Dumfries på orden.

– Efter matcherna ligger allt fokus på återhämtning. Det är vi självklart vana vid från våra klubblag. Det finns en del trötthet i truppen, men vi måste respektera schemat, säger Denzel Dumfries på presskonferensen och fortsätter:

– Jag kan absolut spela fyra matcher, men det blir väldigt mycket. Jag är ingen supporter av det.

Real Madrid-backen förklarar att han föredrog det tidigare upplägget med två matcher per samling.

– Man är borta från sin klubb under ganska lång tid. Jag tyckte det tidigare formatet var lite bättre. Jag är för ett kortare landslagsuppehåll, avslutar nederländaren.

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Stöd från förbundskaptenen

Nederländernas nya förbundskapten Xavi Hernández ger stöd till Dumfries kritik mot det intensiva spelschemat.

– Jag håller med Denzel om att fyra matcher är för mycket. Möjligen skulle man kunna spela tre, men för både klubbarna och landslaget räcker det gott och väl med två landskamper, säger Xavi Hernández.