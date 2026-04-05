Beskedet: Fem AIK-spelare skadade – missar premiären

I dag spelar AIK allsvensk premiär mot Halmstads BK.

Då missar fem spelare matchen till följd av skada.

Se hela "Gnagets" premiärtrupp här.

Klockan 12.00 i dag, söndag, kommer AIK:s spelarbuss att anlända till Strawberry arena inför premiären mot Halmstads BK. Då kommer mängder av supportrar att välkomna bussen i vad som är en traditionsenlig bussmottagning.

Under morgonen meddelar dock ”Gnaget” att fem spelare inte kommer att vara tillgängliga för spel i den allsvenska premiären till följd av skada.

Det handlar om Eskil Edh, Martin Ellingsen, Fredrik Nissen, Andreas Redkin och Mads Thychosen. Utöver dessa får även fem andra spelare se matchen från läktaren, då de inte har blivit uttagna i José Riveiros trupp. Det gäller Henry Atola Meja, Ahmad Faqa, Sixten Gustafsson, Adrian Helm och Linus Järeteg.

Här är hela AIK-truppen till premiären:

Sotirios Papagiannopoulos

Lukas Bergquist

Amel Mujanic

Johan Hove

Erik Flataker

Bersant Celina

Victor Andersson

Charlie Pavey

Kristoffer Nordfeldt

Abdihakim Ali

Dino Beširović

Stanley Wilson

Ibrahim Cissé

Kevin Filling

Kalle Joelsson

Áron Csongvai

Zadok Yohanna

Taha Ayari

Yannick Geiger

Axel Kouame

Matchen mellan AIK och Halmstads BK har avspark klockan 14.00.