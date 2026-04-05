Beskedet: Fem AIK-spelare skadade – missar premiären
I dag spelar AIK allsvensk premiär mot Halmstads BK.
Då missar fem spelare matchen till följd av skada.
Se hela "Gnagets" premiärtrupp här.
Klockan 12.00 i dag, söndag, kommer AIK:s spelarbuss att anlända till Strawberry arena inför premiären mot Halmstads BK. Då kommer mängder av supportrar att välkomna bussen i vad som är en traditionsenlig bussmottagning.
Under morgonen meddelar dock ”Gnaget” att fem spelare inte kommer att vara tillgängliga för spel i den allsvenska premiären till följd av skada.
Det handlar om Eskil Edh, Martin Ellingsen, Fredrik Nissen, Andreas Redkin och Mads Thychosen. Utöver dessa får även fem andra spelare se matchen från läktaren, då de inte har blivit uttagna i José Riveiros trupp. Det gäller Henry Atola Meja, Ahmad Faqa, Sixten Gustafsson, Adrian Helm och Linus Järeteg.
Här är hela AIK-truppen till premiären:
- Sotirios Papagiannopoulos
- Lukas Bergquist
- Amel Mujanic
- Johan Hove
- Erik Flataker
- Bersant Celina
- Victor Andersson
- Charlie Pavey
- Kristoffer Nordfeldt
- Abdihakim Ali
- Dino Beširović
- Stanley Wilson
- Ibrahim Cissé
- Kevin Filling
- Kalle Joelsson
- Áron Csongvai
- Zadok Yohanna
- Taha Ayari
- Yannick Geiger
- Axel Kouame
Matchen mellan AIK och Halmstads BK har avspark klockan 14.00.
