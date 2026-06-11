17-åringen Gilberto Mora gör VM-debut

Gilberto Mora, 17, får göra VM-debut i premiären.

Han blev inbytt med 25 minuter kvar att spela.

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17-åriga supertalangen Gilberto Mora blev uttagen i Mexicos VM-trupp.

Under premiären mot Sydafrika fick han göra VM-debut i sin 11:e landskamp. Till vardags representerar han Tijuana och nu har han fått göra entré på en av världens största scener.

Han blev inbytt när det stod 1–0 till hemmanationen men bara sekunder efter att han blev inbytt kunde Mexiko utöka.