Uppgifter: Gais har ögonen på Jawla

Gais kan värva från konkurrent.

Göteborgsklubben har ögonen på Djurgårdens forward Kalipha Jawla.



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Gais håller ögonen på forwarden Kalipha Jawla som just nu är utlånad till Nordic United men som tillhör Djurgården, det uppger Aftonbladet

Kalipha Jawla anslöt till Djurgården 2023 och har sedan dess varit utlånad till en rad klubbar, bland annat FC Stockholm, Utsikten BK, Östersund FK och numer Nordic United.

20-åringens kontrakt med Djurgården stäcker sig över denna säsong.