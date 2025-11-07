IFK Norrköping går mot en måstematch.

Då är både Arnór Traustason och David Moberg Karlsson frågetecken.

– ”Trasten” klev av men har svarat bra de här två dagarna som har gått, säger tränaren Martin Falk till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Tre poäng i kamratmötet mot IFK Göteborg räcker för att ”Peking” ska säkra det allsvenska kontraktet till nästa år. Skulle det bli mindre än så riskerar Norrköping att få kvala för allsvensk överlevnad, och till och med att åka rakt ur högstaserien.

Inför söndagens måstematch mot ”Blåvitt” är status i ”Pekings” trupp oklar. Målvakten David Mitov Nilsson och Stephen Bolma är kvar i sjukstugan efter att ha missat hela säsongen, och nyckelspelaren David Moberg Karlsson har saknats i sex raka matcher i allsvenskan med en överbelastningsskada.

– Mitov (Nilsson) och Stephen Bolma kommer missa matchen (mot ”Blåvitt”), säger tränaren Martin Falk till FotbollDirekt och tillägger:

– Vi hade ute Moberg (Karlsson) i träning i dag och han fick testa. Vi får se om det går eller inte, men det får vara en bonus i så fall, det är inget jag räknar med. Vi vill testa om det är möjligt. Vi måste testa med allting, så klart.

Klev av med huvudskada

Även Arnór Traustason, som har spelat samtliga ligamatcher förutom en i år, är ett frågetecken inför söndagens match. Islänningen klev av onsdagens träning med en huvudskada och spel mot IFK Göteborg har varit osäkert.

– ”Trasten” klev av men har svarat bra de här två dagarna som har gått. Han var ute på planen och tränade under de planerade delarna som han skulle vara med i dag. Vi får se hur han svarar i morgon. Det är lite dag för dag, men vi är hoppfulla på att det går åt rätt håll, säger Falk.

Traustason. Foto: Bildbyrån

Räknar ni bort honom mot Göteborg?

– Nej, vi ser passet i morgon, om han kan göra det som han ska utifrån planen som vi har. Vi har ett väldigt bra läkarteam med våra läkare och fysios som har en bra och nära kontakt med honom hela tiden. Det görs på helt rätt sätt.

Är det en hjärnskakning?

– Nej, det finns ju väldigt olika grader i det men man vill vara säker så vi tog av honom direkt för att undersöka så att det inte skulle vara någonting. Sedan får vi se hur han svarar dag för dag, så att det inte uppkommer några andra symptom i efterhand. Jag sätter inte diagnosen på honom, men vi gör det på rätt sätt.

IFK Norrköping gästar IFK Göteborg på Gamla ullevi med start klockan 15:00 på söndag.