Uppgifter: Turkisk nykomling följer Skoglund

Hammarbys Hampus Skoglund fortsätter att dra till sig intresse från utländska klubbar.

Nu uppges turkiska Amedspor ha den 22-årige högerbacken på sin radar.

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Hammarbybacken Hampus Skoglund kan bli aktuell för en flytt utomlands i sommar. Enligt turkiska Gazete Vatan är nykomlingen Amedspor intresserad av den 22-årige ytterbacken.

Tidningen skriver att klubbens sportchef Serkan Recber har följt Skoglund under en längre tid och ser svensken som ett möjligt nyförvärv inför den kommande säsongen i den turkiska högstaligan.

Skoglund har tidigare kopplats samman med flera europeiska klubbar.



Nyligen rapporterades att Rangers visat intresse, samtidigt som namn som exempelvis Mainz, Girona, Parma, Lecce, Hellas Verona och Galatasaray nämnts som potentiella intressenter.

Han har gjort 80 matcher för Hammarby och har kontrakt med klubben till och med 2029.