Beskedet: Leo Väisänen korsbandsskadad

BK Häcken har drabbats av ytterligare ett tungt tapp på mittbackspositionen.

Leo Väisänen har skadat ena korsbandet och blir borta hela säsongen.

– Det är tufft såklart, och inte den starten jag ville ha, säger Väisänen till Häcken.

Det var under vinterfönstrets sista dagar som Leo Väisänen värvades in till BK Häcken från Austin FC. Den finländska mittbacken värvades in som ersättare till Johan Hammar som drog av sin hälsena under kvartsfinalen mot Mjällby i svenska cupen.



Under lördagens allsvenska premiär fick Väisänen debutera då han hoppade in med nära 20 minuter kvar. Elva minuter därefter fick 27-åringen kliva av planen på grund av en skada.



Nu har det visat sig att mittbacken har skadat sitt ena korsband, vilket Häcken meddelar under tisdagen.



– Det har tyvärr visat sig att det är en korsbandsskada, säger BK Häckens läkare Sadesh Balasingam i ett uttalande.



Således är hela Väisänens säsong över då han väntas bli borta i mellan nio och tolv månader.



– Det är tufft såklart, och inte den starten jag ville ha. Men det finns ett starkt stöd runt mig, både medicinskt och i föreningen, och jag kommer att komma tillbaka starkare, säger Väisänen till klubben.



Leo Väisänen har kontrakt med Häcken fram till sommaren 2028.