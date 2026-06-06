Holmberg sågar försvarsspelet: ”Jag har inga ord”

Sverige förlorade mot Danmark och bortaplan och missade direktplatsen till VM.

Smilla Holmberg kritiserar nu ”Blågults” försvarsspel.

– Jag tycker inte att de hade så många lägen, men vi släppte in för billiga mål, säger högerbacken till Fotbollskanalen.

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Sverige behövde ta poäng borta mot Danmark för att kunna ha en chans på direktplatsen till VM. Men det slutade med andra raka förlusten mot Danmark.

– Jag tycker inte att de hade så många lägen, men vi släppte in för billiga mål. Det var för billigt. Vi får titta på det, analysera det igen och göra en bra match mot Italien. Vi ska fortsätta den här resan, då vi har en dröm, och det är att vi ska ta oss till VM. Vi ska fortsätta jobba hårt för det, säger Smilla Holmberg till Fotbollskanalen.

”Vi släppte också in för billiga mål och satte inte våra chanser”

Arsenal-backen, Smilla Holmberg, kritiserar Sveriges försvarsspel och agerande vid de två insläppta målen.

– Det är jättetungt. Vi kom till lägret, ville vinna båda matcherna och ta förstaplatsen, men vi gjorde inte det och kom inte upp i nivå. Jag har inga ord, säger hon.

Återigen så är det Pernille Harder som avgör och krossar Sveriges drömmar men skickar Danmark till VM.

– Vi kom inte upp i nivå i första halvlek. Vi slarvade bort den lite. Vi släppte också in för billiga mål och satte inte våra chanser. Då vinner man inte fotbollsmatcher. Sett över de här två matcherna (mot Danmark) är det inte tillräckligt bra att vi inte vann någon. Då vinner man inte gruppen i ett VM-kval.

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