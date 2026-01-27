Beskedet: Magnusson lämnar Elfsborgs samling

IF Elfsborg befinner sig på träningsläger i Spanien.

Nu meddelar klubben att Julius Magnusson lämnar.

Anledningen är personliga skäl.

Foto: Bildbyrån

Precis som flera andra allsvenska lag tränar Elfsborg i Spanien inför tävlingssäsongen i vår. Nu meddelar Boråsklubben att de blir av med en spelare.

Det är den isländske mittfältaren Julius Magnusson som lämnar på grund av personliga skäl. Samtidigt kommer Jonathan Edenvik från lagets P19-trupp att ansluta.

Elfsborg slutade på en åttondeplats i allsvenskan i fjol.

Elfsborgs trupp i Spanien:

Målvakter

Isak Pettersson

Lucas Hägg-Johansson

Försvarare

Rasmus Wikström

Sebastian Holmén

Niklas Hult

Thomas Isherwood

Buhari Ibrahim

Rufai Mohammed

Rami Kaib

Frode Aronsson

Mittfältare

Simon Hedlund

Simon Olsson

Julius Magnusson (lämnat)

Arber Zeneli

Ari Sigurpálsson

Wenderson Oliveira

Altti Hellemaa

Victor Okeke

Gottfrid Rapp

Ludvig Richtnér

Anfallare

Taylor Silverholt

Per Frick

Jalal Abdullai

Frederik Ihler

Dion Krasniqi

Leo Östman