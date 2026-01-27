Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Beskedet: Magnusson lämnar Elfsborgs samling

Nilo Ek
Webbredaktör
IF Elfsborg befinner sig på träningsläger i Spanien.
Nu meddelar klubben att Julius Magnusson lämnar.
Anledningen är personliga skäl.

Precis som flera andra allsvenska lag tränar Elfsborg i Spanien inför tävlingssäsongen i vår. Nu meddelar Boråsklubben att de blir av med en spelare.

Det är den isländske mittfältaren Julius Magnusson som lämnar på grund av personliga skäl. Samtidigt kommer Jonathan Edenvik från lagets P19-trupp att ansluta.

Elfsborg slutade på en åttondeplats i allsvenskan i fjol.

Elfsborgs trupp i Spanien:

Målvakter
Isak Pettersson
Lucas Hägg-Johansson

Försvarare
Rasmus Wikström
Sebastian Holmén
Niklas Hult
Thomas Isherwood
Buhari Ibrahim
Rufai Mohammed
Rami Kaib
Frode Aronsson

Mittfältare
Simon Hedlund
Simon Olsson
Julius Magnusson (lämnat)
Arber Zeneli
Ari Sigurpálsson
Wenderson Oliveira
Altti Hellemaa
Victor Okeke
Gottfrid Rapp
Ludvig Richtnér

Anfallare
Taylor Silverholt
Per Frick
Jalal Abdullai
Frederik Ihler
Dion Krasniqi
Leo Östman

