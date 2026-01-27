Beskedet: Magnusson lämnar Elfsborgs samling
IF Elfsborg befinner sig på träningsläger i Spanien.
Nu meddelar klubben att Julius Magnusson lämnar.
Anledningen är personliga skäl.
Precis som flera andra allsvenska lag tränar Elfsborg i Spanien inför tävlingssäsongen i vår. Nu meddelar Boråsklubben att de blir av med en spelare.
Det är den isländske mittfältaren Julius Magnusson som lämnar på grund av personliga skäl. Samtidigt kommer Jonathan Edenvik från lagets P19-trupp att ansluta.
Elfsborg slutade på en åttondeplats i allsvenskan i fjol.
Elfsborgs trupp i Spanien:
Målvakter
Isak Pettersson
Lucas Hägg-Johansson
Försvarare
Rasmus Wikström
Sebastian Holmén
Niklas Hult
Thomas Isherwood
Buhari Ibrahim
Rufai Mohammed
Rami Kaib
Frode Aronsson
Mittfältare
Simon Hedlund
Simon Olsson
Julius Magnusson (lämnat)
Arber Zeneli
Ari Sigurpálsson
Wenderson Oliveira
Altti Hellemaa
Victor Okeke
Gottfrid Rapp
Ludvig Richtnér
Anfallare
Taylor Silverholt
Per Frick
Jalal Abdullai
Frederik Ihler
Dion Krasniqi
Leo Östman
