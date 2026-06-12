Kanada – Bosnien och Hercegovina: Truppnyheter och förväntade startelvor

VM-premiären i Kanada är här.

Då möts värdnationen och Bosnien och Hercegovina.

Här är allt du behöver veta om truppnyheterna och startelvorna.

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Skadeläget i båda trupperna skapar osäkerhet inför öppningsmatchen i VM 2026. Särskilt värdnationen Kanada har drabbats av flera tunga avbräck som kan påverka deras slagkraft, medan Bosnien och Hercegovina ser ut att klara sig något bättre. Analys av förväntade startelvor blir därför extra viktigt.

Kanada går in i matchen med stora frågetecken kring flera nyckelspelare. Deras största stjärna, Alphonso Davies, kämpar mot klockan för att bli spelklar, vilket vore ett enormt avbräck. Samtidigt är Bosnien och Hercegovina ett lag som visat sig svårslaget och som kommer att utnyttja varje tecken på svaghet hos motståndaren.

Kanada: Status i truppen och förväntad startelva

Kanadas förberedelser har störts av en rad skadeproblem som oroar tränare Jesse Marsch. Storstjärnan Alphonso Davies kommer missa VM-premiären på grund av sakda vilket är ett stort avbräck.

Utöver Davies finns det även tvivel kring försvararen Moise Bombito. Även spelare som Jacob Shaffelburg, Ali Ahmed och Alfie Jones har haft skadeproblem under uppladdningen, vilket kan påverka både startelvan och bänkens slagstyrka.

Kanada förväntad startelva (4-4-2):

Crépeau – Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston – Millar, Koné, Eustáquio, Buchanan – David, Larin

Med osäkerheten kring Davies vilar ett tungt ansvar på anfallsduon Jonathan David och Cyle Larin. David är landslagets meste målskytt genom tiderna och hans förmåga att hitta nätet blir helt avgörande för att Kanada ska få en bra start på turneringen.

Bosnien och Hercegovina: Status i truppen och förväntad startelva

Bosnien och Hercegovina har ett betydligt ljusare skadeläge än sina motståndare. Det främsta avbräcket är anfallaren Haris Tabakovic, som definitivt missar öppningsmatchen efter en skada han ådrog sig i slutet av Bundesliga-säsongen.

Däremot förväntas veteranen och lagkaptenen Edin Dzeko vara redo för spel, trots att han stod över en förberedande match. Även mittfältaren Ivan Sunjic väntas vara tillbaka i full träning och redo att starta. Laget ser därmed starkt ut inför premiären.

Bosnien och Hercegovina förväntad startelva (4-4-2):

Vasilj – Kolašinac, Katić, Muharemovic, Dedić – Memić, Tahirović, Šunjić, Bajraktarević – Demirović, Džeko

Anfallet kommer att ledas av den evigt unge Edin Dzeko tillsammans med Stuttgart-anfallaren Ermedin Demirović, som hade en stark säsong i Tyskland med 12 mål. Deras fysiska närvaro och målfarlighet blir nyckeln i Bosniens direkta anfallsspel.

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