Officiellt: Marco Silva tar över Benfica
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José Mourinho har tackat för sig i Benfica.
Nu står det klart vem som efterträder honom.
Marco Silva från Fulham.
José Mourinho har tackat för sig i Benfica och återvänt till Real Madrid, vilket blev klart så sent som i torsdags.
Nu står det klart vem som tar över.
Det blir portugisen Marco Silva som nyligen lämnade Premier League-klubben Fulham. Med Benfica har 48-åringen skrivit på ett avtal som sträcker sig fram till 2028, med option på ytterligare ett år.
Marco Silva ledde London-laget i nära fem år och var bland annat med och tog upp dem till Premier League.
Bem-vindo, Marco Silva! 🦅 pic.twitter.com/HqBvZ7Fm9A
— SL Benfica (@SLBenfica) June 12, 2026
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