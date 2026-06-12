Officiellt: Marco Silva tar över Benfica

José Mourinho har tackat för sig i Benfica.

Nu står det klart vem som efterträder honom.

Marco Silva från Fulham.

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José Mourinho har tackat för sig i Benfica och återvänt till Real Madrid, vilket blev klart så sent som i torsdags.

Nu står det klart vem som tar över.

Det blir portugisen Marco Silva som nyligen lämnade Premier League-klubben Fulham. Med Benfica har 48-åringen skrivit på ett avtal som sträcker sig fram till 2028, med option på ytterligare ett år.

Marco Silva ledde London-laget i nära fem år och var bland annat med och tog upp dem till Premier League.