Sembrant avslutar karriären: ”En sorg att lämna fotbollen”
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Linda Sembrant har hunnit fylla 39 år.
Nu har hon bestämt sig för att avsluta karriären.
– Det är en sorg att lämna fotbollen, säger hon i ett uttalande.
Linda Sembrant har fattat ett beslut.
Med sina 39 år har hon nu valt att avsluta sin karriär som professionell fotbollsspelare. Detta med anledning av att hon väntar tillökning.
– Hela AIK Fotboll är oerhört glada för Lindas skull med den kommande tillökningen i familjen. Det finns saker i livet som är större än fotboll och detta är definitivt en sådan händelse. Vi tackar Linda för hennes tid som spelare i AIK-tröjan och gratulerar samtidigt henne till en otroligt fin spelarkarriär, säger AIK:s sportchef Zinar Spindari i ett uttalande.
Sembrant, som har gjort 160 landskamper för Sverige, berättar att det var ett tufft beslut – men också helt givet.
– Det är en sorg att lämna fotbollen som jag har levt med i hela mitt liv men fantastiskt att göra det för att starta ett nytt, bokstavligen talat, säger hon i ett uttalande.
– Avslutet med AIK kunde inte varit bättre, sista matchen på hemmaplan när jag får avgöra i 97:e minuten inför alla er fantastiska supportrar och sista matchen i karriären ”hemma” i Uppsala inför AIK-supportrar, men också inför familj och vänner. Jag vill skicka ett enormt stort tack till hela AIK, fortsätter hon.
Utöver spel i ”Gnaget” har Sembrant spelat sin fotboll för klubbar som Juventus och Bayern München. Med damlandslaget var hon med och tog tre VM-brons samt ett OS-silver.
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