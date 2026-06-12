Sembrant avslutar karriären: ”En sorg att lämna fotbollen”

Linda Sembrant har hunnit fylla 39 år.

Nu har hon bestämt sig för att avsluta karriären.

– Det är en sorg att lämna fotbollen, säger hon i ett uttalande.

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Linda Sembrant har fattat ett beslut.

Med sina 39 år har hon nu valt att avsluta sin karriär som professionell fotbollsspelare. Detta med anledning av att hon väntar tillökning.

– Hela AIK Fotboll är oerhört glada för Lindas skull med den kommande tillökningen i familjen. Det finns saker i livet som är större än fotboll och detta är definitivt en sådan händelse. Vi tackar Linda för hennes tid som spelare i AIK-tröjan och gratulerar samtidigt henne till en otroligt fin spelarkarriär, säger AIK:s sportchef Zinar Spindari i ett uttalande.

Sembrant, som har gjort 160 landskamper för Sverige, berättar att det var ett tufft beslut – men också helt givet.

– Det är en sorg att lämna fotbollen som jag har levt med i hela mitt liv men fantastiskt att göra det för att starta ett nytt, bokstavligen talat, säger hon i ett uttalande.

– Avslutet med AIK kunde inte varit bättre, sista matchen på hemmaplan när jag får avgöra i 97:e minuten inför alla er fantastiska supportrar och sista matchen i karriären ”hemma” i Uppsala inför AIK-supportrar, men också inför familj och vänner. Jag vill skicka ett enormt stort tack till hela AIK, fortsätter hon.

Utöver spel i ”Gnaget” har Sembrant spelat sin fotboll för klubbar som Juventus och Bayern München. Med damlandslaget var hon med och tog tre VM-brons samt ett OS-silver.

