Beskedet: Marqués kan debutera för Djurgården

Mikael Marqués har varit långtidsskadad.

Mittbacken har ännu inte gjort en match för Djurgården.

I tisdagens trupp till Ligacupen Elit-matchen finns han med.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen som Djurgården värvade Mikael Marqués från Västerås SK. Det blev dock ingen drömstart för 24-åringen i ”Blåränderna” då en besvärlig fotskada har satt stopp från spel.

FotbollDirekt kunde tidigare i somras rapportera att Marqués besvär mildrat och att han var aktuell för träning vid mitten av september. Efter en tids träning, utan matchspel, är Mikael Marques uttagen i lagets matchtrupp inför en Ligacupen Elit-match mot IFK Göteborg.

När elvorna presneterades stod det klart att mittbacken ingår i startelvan.