Prenumerera

Logga in

Beskedet: Marqués kan debutera för Djurgården

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mikael Marqués har varit långtidsskadad.
Mittbacken har ännu inte gjort en match för Djurgården.
I tisdagens trupp till Ligacupen Elit-matchen finns han med.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen som Djurgården värvade Mikael Marqués från Västerås SK. Det blev dock ingen drömstart för 24-åringen i ”Blåränderna” då en besvärlig fotskada har satt stopp från spel.

FotbollDirekt kunde tidigare i somras rapportera att Marqués besvär mildrat och att han var aktuell för träning vid mitten av september. Efter en tids träning, utan matchspel, är Mikael Marques uttagen i lagets matchtrupp inför en Ligacupen Elit-match mot IFK Göteborg.

När elvorna presneterades stod det klart att mittbacken ingår i startelvan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt