Djurgården är nära ännu ett sparkapital inför den allsvenska hösten.

Enligt FotbollDirekts uppgifter talar nu mycket för att Mikael Marqués, 23, kan göra full träningscomeback inom kort.

Video Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

Djurgårdens tidigare så plågsamma skadesituation är nu i stort sett borta. Efter gårdagens 1–0-seger mot Brommapojkarna ser ännu ett viktigt namn inom kort ut att kunna strykas från den listan.

Det är Mikael Marqués, som kom som ett viktigt nyförvärv från VSK i vintras, och snabbt rankade sig själv som topp-3 allsvensk mittback.

Den skadedrabbade 23-åringen uppges nu mycket nära att få klartecken från läkarhåll. Precis som FotbollDirekt tidigare har rapporterat om så pekar det mesta nu på full träning igen från senast i mitten av september. Den är en tidsprognos som fortsatt uppges aktuell.

Marqués uppges helt enkelt inte längre känna av sin fotskada och har den senaste tiden återupptagit lättare bollträning igen.

Mikael Marqués har inte spelat en allsvensk match sedan förra sommaren och så sent som i juni kom rubriker om att hans säsong var över.