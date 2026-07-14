Beskedet: Marques straff förlängs ytterligare

Mikael Marques stängs av ytterligare.

Detta efter den vårdslösa tacklingen mot Julius Lindberg.

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I matchen mellan Häcken och Djurgården fick Djurgårdens mittback Mikael Marques rätt kort efter en vårdlös tackling på Julius Lindberg.

Efteråt bedömdes tackligen som grov och Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd har kollat över situationen och fattat ett beslut.

Han straff förlängs.

Han var avstängd mot Halmstad under gårdagen men nu står det klart att han får stå över ytterligare en match. Det betyder att Marques missar matchen mot Örgryte.

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN).