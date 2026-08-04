Yaya Touré efter segern mot Mjällby: ”Vi hade tur”

Slovan Bratislava vände och vann mot Mjällby på Strandvallen.

Trots segern var gästernas huvudtränare Yaya Touré missnöjd med insatsen.

– Mjällby var ganska bra idag, de var väldigt tuffa. Vi hade tur idag, säger han i Sportbladets sändning.

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I Champions Leagues tredje kvalrunda ställdes Mjällby mot Slovan Bratislava. Det första mötet slutade i vinst till det slovakiska laget efter en sen vändning på Strandvallen.

Trots en fördel inför returen var Slovan Bratislavas tränare Yaya Touré missnöjd. Inte minst med den första halvleken.

– Jag var inte så nöjd med de första 45 minuterna, säger han i Sportbladets sändning och fortsätter:

– Mjällby var ganska bra idag, de var väldigt tuffa. Vi hade tur idag.

Inför hemmareturen vill den tidigare mittfältsstjärnan se sitt lag vara mer aggressivt.

– Jag var inte så nöjd, men som sagt så var den andra halvleken mycket bättre. Ibland förlorade vi bollen och vi tog inte tillbaka den, aggressiviteten fanns inte där.

Matchen slutade 2–1 efter att Elliot Stroud tagit ledningen på straff. Slovan Bratislava vände i slutet av andra halvlek. Innan Stroud tog straffen var det en lång väntan på ett VAR-beslut, samtidigt som Touré menade att den var billigt dömd.

– Först var det en handsituation. Men jag tycker att den var för billig. Det är fotboll.

Returmötet spelas den 11 augusti i Bratislava.