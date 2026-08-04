Storklubben bekräftar – förhandlar med Salah

Mohamed Salah har kopplats ihop med Trabzonspor.

Nu bekräftar den turkiska klubben att förhandlingar ha inletts.

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Sedan Mohamed Salah lämnade Liverpool har han ryktats till MLS men på senare tid även den turkiska liga.

Tidigare bekräftade Besiktas att de drog sig ur jakten på den egyptiske stjärnan. Detta då kostnaderna uppgavs vara för höga. Senare har konkurrenten Trabzonspor kommit in i bilden och sägs leda jakten på Salah.

Nu bekräftar Trabzonspor att förhandlingar om en Salah-övergång har inletts. Det meddelar klubben i ett inlägg på plattformen X. De lade senare till att spelaren anländer till Istanbul under onsdagen för att resa vidare till Trabzon.

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/Xhj3gIoihS — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

Samtidigt skriver transfergurun Fabrizio Romano att Salah är helt klar för klubben och skriver på ett tvåårskontrakt.

Salah gjorde 257 mål och 123 assist på 442 matcher i Liverpool. 34-åringen har dessutom svarat för 66 fullträffar på 119 landskamper för Egypten.