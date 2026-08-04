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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: City-stjärnan jagas av konkurrent

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Tijjani Reijnders, 28, är eftertraktad.
Enligt uppgifter visar Nottingham Forest intresse för Manchester City-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Tijjani Reijnders anslöt till Manchester City inför den gångna säsongen. Den nederländske mittfältaren noterades för fem mål och två assist på 28 matcher i Premier League.

Nu rapporterar Daily Mail att det finns intresse för 28-åringen. Enligt den brittiska tidningen har Nottingham Forest siktat in sig på Reijnders i sommarens transferfönster.

Daily Mail uppger att City-mittfältaren värderas till 55 miljoner pund (705 miljoner kronor).

Reijnders avtal med City sträcker sig till 2030.

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