Uppgifter: Djurgården överens med offensiv doldis

Djurgården värvar från norska tredjeligan.

Stockholmklubben är överens med yttern Sander Ringberg, enligt uppgifter.

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Djurgården vill värva offensivt. Nyligen presenterades yttertalangen Angelo Agbejoye och nu ryktas det om ytterligare ene spelare in på positionen.

Sportbladet rapporterade tidigare att Djurgården har erbjudits Sander Ringberg, 26, från Hønefoss i den norska tredjedivisionen.

Nu kommer norska TV2 med uppgifterna att parterna är överens. Affären sägs bli en av de största för en klubb i den norska tredjeligan.

TV2 uppger att det endast återstår en läkarundersökning.

Den 26-årige yttern har svarat för ett mål och femton assist på 13 matcher den här säsongen.