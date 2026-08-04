JUST NU: Mjällbys kalldusch – föll i slutminuterna

Mjällby AIF ställdes mot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet.

Det första mötet slutade 2–1 till Slovan Bratislava.

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Under tisdagen mötte Mjällby AIF slovakiska Slovan Bratislava i den tredje kvalrundan till Champions League. Det första mötet spelades hemma på Strandvallen i Hällevik.

Maif-tränaren Karl Marius Aksum gjorde tre förändringar jämfört med den senaste Europa-matchen. Jeppe Kjær, Viktor Gustafson och Villiam Granath ersatte Romeo Leandersson, Ali Youssef och Max Nielsen. I Slovan Bratislava är den tidigare mittfältsstjärnan Yaya Touré huvudtränaren.

Matchen startade med ett rejält tempo där både Mjällby och gästerna skapade chanser. Farligast blev det när det uppstod ett missförstånd mellan Tom Pettersson och Robin Wallinder. En Slovan Bratislava-spelare kom emellan och avlossade ett tamt skott mot mål. Abdullah Iqbal hann tillbaka för att rensa undan bollen i sista stund.

Den första halvleken slutade mållöst.

I den andra halvleken tilldelades Mjällby en straffspark efter att Jacob Bergström rivits ner. Då klev Elliot Stroud upp och gav hemmalaget ledningen.

I den 78:e minuten kvitterade Slovan Bratislava genom Suleiman Camara. Det blev en rejäl kalldusch för Maif när gästerna vände till 2–1 i den 94:e minuten, vilket blev slutresultat.

Returen spelas om en vecka i Bratislava.

Startelvor:

Mjällby: Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Granath, Gustafson, Gustavsson, Samuelsen – Kjaer Jensen, Bergström, Stroud

Slovan Bratislava: Takac – Blackman, Bajric, Markovic, Cruz – Martinez, Pokorny, Gajdos – Maros, Kuharevich, Yirajang