Beskedet: Michael Sturehed lämnar IFK Norrköping

Det har varit nära på klart.

Nu bekräftar IFK Norrköping att man går skilda vägar med klubbchef Michael Sturehed.

– Det jag tar med mig mest är mötet med alla duktiga och professionella medarbetare, säger han i ett pressmeddelande.

I tisdags hade IFK Norrköping årsmöte där en ny styrelse och ordförande valdes. I samband med detta rapporterade Norrköpings Tidningar att Michael Sturehed skulle lämna sin post som klubbchef.



Under fredagen meddelar IFK Norrköping att så blir fallet och att parterna går skilda vägar.



Michael Sturehed uttalar sig i ett pressmedelande:



– Vi, jag och den nya styrelsen, har haft diskussioner ett tag och det här känns som det blir bra för föreningen. Jag önskar den nya styrelsen och IFK Norrköping ett stort lycka till, säger Sturehed i ett pressmeddelande och fortsätter:



– Utmanande och roliga år. Det jag tar med mig mest är mötet med alla duktiga och professionella medarbetare både på och utanför planen som varje dag kämpar för föreningen. Stort tack för fina insatser under åren.



”Pekings” nyvalda ordförande Martin Gyllix om ett odramatiskt uppbrott med Sturehed:



– Föreningen har ett tufft år i ryggen och med den nya styrelsen går föreningen in i ett förändringsarbete. Dialogen med Michael har varit väldigt bra och odramatisk där vi tillsammans kommit fram till beslutet att skiljas åt. Rollen som klubbdirektör är krävande på många sätt och jag uppskattar det hårda arbete Michael lagt ner under sin tid i föreningen, det vill vi verkligen tacka honom för, säger Gyllix till IFK Norrköping.



I Michael Stureheds ställe tar André Skagervik över som tillförordnad klubbdirektör från och med på måndag. Skagervik har tidigare varit styrelsemedlem i Norrköping.



– André är en mycket kompetent person med god kännedom om rollens komplexitet, föreningens struktur och styrelsens förväntningar. Vi ser en långsiktighet i valet av André men vill trots detta förstå vilka alternativa kandidater som finns på marknaden, därav är rollen tillförordnad tills vidare, avslutar ordförande Gyllix.