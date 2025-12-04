Beskedet: Färre ordningsstörningar i elitfotbollen 2025

Svensk Elitfotboll och Polismyndigheten har summerat elitfotbollsäsongen 2025.

Då har antalet matcher med allvarliga ordningsstörningar minskat från föregående år.

– Glädjande att vi ser en fortsatt positiv trend, säger Sef:s säkerhetschef Per Eliasson i ett pressmeddelande.

Den svenska elitfotbollens säsong är över. Under torsdagen presenterar Svensk Elitfotboll (Sef) och Polismyndigheten sin summering på året som gått.

Förutom att det slogs nytt publikrekord 2025 har även ordningsstörningar minskat jämfört med 2024.

– Allsvenskan och Superettan slog nytt publikrekord 2025 och mot den bakgrunden är det glädjande att vi ser en fortsatt positiv trend när det gäller framförallt minskningen av allvarliga ordningsstörningar på våra arenor, säger Per Eliasson, säkerhetschef på Sef i pressmeddelandet.

Per Eliasson. Foto: Bildbyrån.

Sef meddelar även att exkluderingsstrategin, som ersatte villkorstrappan, kommer att fortsätta användas 2026. Exkluderingsstrategin innebär att identifiera individer som begår brott och porta de från fotbollsarenorna.

– Trenden med färre allvarliga ordningsstörningar visar att exkluderingsstrategin är rätt väg att gå långsiktigt och vi vill betona vikten av att hålla fast vid den samtidigt som vi fortsätter utveckla och förbättra verktyg kring tex kamerateknik. Nu ligger allt fokus på att vi tillsammans ska fortsätta arbeta för att skapa trygga och säkra fotbollsevenemang, säger Eliasson.

”Vissa problem består”

Samtidigt som Sef och Polisen pekar på en positiv trend menar de att ”vissa problem består”. Dessa ska ha varit användning av pyroteknik och olaglig maskering.

– Fotbollen ska vara en folkfest och tillgänglig för alla. De flesta matcherna inom elitfotbollen har ett tryggt och säkert ordningsläge. Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med de involverade aktörerna inom fotbollen för att förebygga de lagbrott som sker för att alla fotbollsmatcher ska vara trygga och säkra för alla besökare, funktionärer och spelare på arenorna, säger Thérese Rosengren, sektionschef vid Nationella operativa avdelningen.