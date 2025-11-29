Beskedet: Watson och Moberg Karlsson missar kvalreturen
På lördagseftermiddagen ställs IFK Norrköping mot Örgryte med ett tufft utgångsläge efter 0–3 i första mötet.
Nu har hemmalaget presenterat truppen inför den avgörande returen.
Traustason är tillbaka – medan andra bortfall konstateras.
IFK Norrköping har en tuff uppgift framför sig när Örgryte IS kommer på besök med en 3–0-ledning från Gamla Ullevi. Inför returen har klubben nu offentliggjort matchtruppen.
Två frågetecken inför returen var Arnor Traustason och Alexander Fransson. Traustason missade det första mötet på grund av en huvudskada, medan Fransson har varit sjuk under veckan. Båda är dock inkluderade i den aktuella truppen.
Däremot missar Max Watson och David Moberg Karlsson kvalrysaren.
Hela truppen:
Marcus Baggesen
Amadeus Sögaard
Christoffer Nyman
Alexander Fransson
Isak Andri Sigurgeirsson
Arnór Traustason
Ismet Lushaku
Yahya Kalley
Abdoulie Tamba
Jónatan Arnarsson
Axel Brönner
Tim Prica
Anton Eriksson
Kevin Höög Jansson
Åke Andersson
Theo Krantz
Jesper Lindvall
William Bergman
Moutaz Neffati
David Andersson
David Mitov Nilsson
