Beskedet: Watson och Moberg Karlsson missar kvalreturen

På lördagseftermiddagen ställs IFK Norrköping mot Örgryte med ett tufft utgångsläge efter 0–3 i första mötet.

Nu har hemmalaget presenterat truppen inför den avgörande returen.

Traustason är tillbaka – medan andra bortfall konstateras.

Foto: Bildbyrån



IFK Norrköping har en tuff uppgift framför sig när Örgryte IS kommer på besök med en 3–0-ledning från Gamla Ullevi. Inför returen har klubben nu offentliggjort matchtruppen.

Två frågetecken inför returen var Arnor Traustason och Alexander Fransson. Traustason missade det första mötet på grund av en huvudskada, medan Fransson har varit sjuk under veckan. Båda är dock inkluderade i den aktuella truppen.



Däremot missar Max Watson och David Moberg Karlsson kvalrysaren.

Hela truppen:



Marcus Baggesen

Amadeus Sögaard

Christoffer Nyman

Alexander Fransson

Isak Andri Sigurgeirsson

Arnór Traustason

Ismet Lushaku

Yahya Kalley

Abdoulie Tamba

Jónatan Arnarsson

Axel Brönner

Tim Prica

Anton Eriksson

Kevin Höög Jansson

Åke Andersson

Theo Krantz

Jesper Lindvall

William Bergman

Moutaz Neffati

David Andersson

David Mitov Nilsson