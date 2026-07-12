Billborn efter förlusten: ”Vi ser långsamma och trötta ut”

Malmö FF krossade IFK Göteborg med 4–0.

Nu har huvudtränare Stefan Billborn sagt sitt.

– Det är klart att det inte är kul att förlora med 4-0, särskilt inte på sättet som vi förlorar på, säger han till TV4.

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Malmö FF tog emot IFK Göteborg under söndagen. Det blev en storförlust för Blåvitt och efter matchen uttalar sig huvudtränare Stefan Billborn om lagets insats.

– Det är klart att det inte är kul att förlora med 4-0, särskilt inte på sättet som vi förlorar på. Det är blandade glas. Jag tycker vi går ut starkt och är bra första fem. Sedan får de två hörnor och de gör mål på andra hörnan, säger Stefan Billborn i TV4.

Han fortsätter:

– Jag tycker vi är mjuka. Vi är väldigt långa som lag. Vi ser långsamma och trötta ut. Sedan kryddar vi det med individuella beslut som inte är så bra.

Stefan Billborn har under senaste tiden varit under en del press och efter dagens förlust ökar pressen än mer.

– Ja, jag känner förtroende från ledningen och spelarna. Vi går till jobbet så länge de säger att vi ska jobbet, och vi gör det absolut bästa vi kan för IFK Göteborg.