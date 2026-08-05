Klart: Hammarby mot Juventus i final

Hammarby ska spela final i kvalturneringen till Champions League.

Nu står det klart att det blir mot Juventus.

Hammarby, Juventus, Foto: Bildbyrån

Juventus var storfavoriter i sin semifinal mot portugisiska Torrense. Men det blev bara seger med 2–1. Efter att Estela Carbonell skjutit in ledningsmålet i början av den andra halvleken tog det bara 20 minuter innan Ana Capeta utökade för 2–0 till Juventus. Torrense fick sedan in en reducering på övertid, genom Jennie Lakip, men någon kvittering kom aldrig.



Juventus semifinalseger innebär att man är klara för final i den miniturnering som utgör kvalet till Uefa Women´s Champions League. I finalen blir det svenskt motstånd i form av Hammarby – som slog ut Apolonia från Albanien tidigare idag.



Det lag som går segrande ur finalen, som spelas på lördag, får en plats i playoff. Där väntar i så fall ett dubbelmöte, där vinnaren tar sig till ligafasen i Champions League. Skulle det bli förlust i lördagens final kvalificeras man istället till den andra kvalomgången i Europa Cup – som BK Häcken vann ifjol.



Även Malmö FF ska spela final på lördag, mot Eintracht Frankfurt, efter att ha slagit ut Vålerenga med 1–0.