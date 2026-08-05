Uppgifter: Liimatta tillbaka i Allsvenskan

Otso Liimatta återvänder till Allsvenskan. Enligt Expressens uppgifter är den finske mittfältaren överens med IK Sirius.

22-åringen ska läkarundersökas i veckan.

Otso Liimatta. Foto: Bildbyrån

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Otso Liimatta tillbringade våren på lån i Halmstads BK, men återvände sedan Famalicao i Portugal. Men nu ser den 22-årige mittfältaren ut att vända tillbaka till Allsvenskan.



Enligt Expressen är Liimatta överens med serieledande IK Sirius om en övergång. Finländaren ska genomgå läkarundersökning i veckan och väntas därefter skriva på ett kontrakt. Av uppgifterna att döma blir det en permanent övergång, då Liimatta köps loss från sitt nuvarande klubblag.



Otso Limatta gjorde två mål på tio matcher i det HBK som alltjämt ligger sist i den allsvenska tabellen.