Uppgifter: United jagar Sarr

Manchester Uniteds sommarbygge är inte färdigt.

Nu uppges klubben ha siktet inställt på Crystal Palace-anfallaren Ismaila Sarr.

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Manchester United har redan förstärkt mittfältet i sommar genom värvningarna av Andrey Santos från Chelsea och Youri Tielemans från Aston Villa. Nu riktar klubben blickarna mot offensiven.

Enligt Foot Mercato finns Crystal Palace-anfallaren Ismaila Sarr högt upp på Uniteds lista. ”The Red Devils” uppges följa den senegalesiske landslagsspelaren noggrant och kan komma att göra ett försök att värva honom.

En affär är dock beroende av att United först lyckas sälja spelare i anfallslinjen. Vilka namn som kan lämna klubben framgår inte av uppgifterna.

Sarr väntas dessutom inte bli billig. Den 28-årige anfallaren hade en stark säsong i Crystal Palace där han gjorde 21 mål, och fortsatte att imponera under sommarens VM med fyra mål och en assist på fyra matcher för Senegal.