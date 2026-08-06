Uppgifter: Real Madrid och Vinicius Junior överens

Vinicius Junior har varit ett hett namn under transferfönstret.

Nu uppger flera medier att Real Madrid och Brassen är överens.

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Vinicius Juniors framtid i Real Madrid har varit oviss under en längre tid. Den brasilianske stjärnan har ännu inte förlängt sitt kontrakt med klubben, och det nuvarande avtalet löper ut nästa sommar.

Osäkerheten har väckt intresse från Arsenal. Enligt tidigare uppgifter ska Londonklubben vara beredd att erbjuda 26-åringen det största kontraktet i klubbens historia och dessutom avsatt pengar för en övergång.

Nu ser dock en flytt till Premier League ut att bli allt mindre sannolik.

Enligt Radio Marca-journalisten Ramon Alvarez de Mon har Vinicius och Real Madrid kommit överens om ett nytt kontrakt. Avtalet väntas skrivas under inom den närmaste tiden.

Transferspecialisten Fabrizio Romano har tidigare rapporterat att José Mourinho personligen engagerat sig i förhandlingarna. Real-tränaren ska ha gjort klart för både klubben och Vinicius att anfallaren är en viktig del av hans framtidsplaner och att han vill se honom stanna i Madrid.