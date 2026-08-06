Domen från Polen – avgörande detaljen mot Bajen

Raków Częstochowa är pressade inför mötet med Hammarby.

Två inledande förluster i ligaspelet och skulle polackerna inte få med sig ett bra resultat från hemmamötet i kväll, ja då blir det jobbigt på 3Arena i returen.

– För Rakóws del kommer hemmamatchen att bli avgörande, säger journalisten Wojciech Mazurek till FotbollDirekt.

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Slagpåsen Valetta blev visserligen en munsbit, men laget från lilla medelhavsön i all ära – Raków Częstochowa har fått en mardrömsstart på säsongen med två raka förluster i ligaspelet och kommer därmed pressade till Conference League-kvalets tredje runda mot Hammarby.

– Raków har inte fått någon vidare start på ligasäsongen. De förlorade sina två inledande matcher, trots att båda motståndarna på pappret var klart svagare. En av dem, Śląsk Wrocław, är nykomlingar i Ekstraklasa. Dessa resultat inger inte direkt något större förtroende inför mötet med Hammarby, säger Wojciech Mazurek på Goal.pl.

Den polska journalisten pekar på en betydande detalj som försvagat Raków Częstochowa rejält den här sommaren.

– Deras största problem just nu är avsaknaden av en anfallare av högsta klass. Jonatan Braut Brunes, lagets bästa spelare och främsta målskytt, lämnade nyligen klubben efter att ha sålts till Sparta Prag för sex miljoner euro. Han stod för 26 mål i alla tävlingar förra säsongen och det blir ingen lätt uppgift att ersätta honom, säger Mazurek till FD och fortsätter:

– Om jag skulle peka på ytterligare en svaghet är det bristen på koncentration i inledningen och avslutningen av varje halvlek. Detta märktes tydligt i matchen mot Śląsk Wrocław, där de släppte in mål i den 85:e och 89:e minuten, samt mot Wisła Płock, som gjorde mål precis före halvtidsvilan och återigen direkt efter paus.

Vad är lagets största styrka då?

– Det är hur välorganiserade de är. De försvarar sig mycket bra och är bekväma med att spela med hög press. Sedan tränarbytet har de också justerat sitt anfallsspel. Tidigare förlitade de sig i hög grad på inövade mönster och var ganska förutsägbara. Nu visar de större flexibilitet i bollinnehavet och är svårare att läsa av.

Pekar ut hattrickhjälten mot Sveriges U21-landslag

Vem eller vilka måste Hammarby se upp med nu i första matchen på polsk mark?

– Det är svårt att lyfta fram bara en spelare, eftersom olika individer har utmärkt sig i nästan varje match hittills under säsongen. Jag skulle dock definitivt hålla ett öga på två polska spelare: Patryk Makuch och Tomasz Pieńko, säger Mazurek och utvecklar:

– Makuch har varit mycket effektiv och gjort tre mål på sina fyra första matcher. Han är en mångsidig spelare som kan spela antingen som renodlad anfallare eller som offensiv mittfältare, beroende på tränarens taktiska upplägg. Pieńko är en av Polens största unga talanger och lagkapten för det polska U21-landslaget. Han har enorm potential, och jag tror att det bara är en tidsfråga innan han flyttar utomlands. Han spelar oftast som ”tia” eller på vänsterkanten. Svenska supportrar kanske redan känner till honom, då han gjorde ett hattrick mot det svenska U21-landslaget i kvalet till U21-EM förra året.

Ett imponerande facit – bara Fiorentina vann

Hammarby kommer till matchen mot Raków Częstochowa med stukat självförtroende efter uttåget mot Anderlecht i Europa League-kvalet, detta efter att ha tappat ledning till förlust på belgisk mark. Ändå anser Mazurek att det är Henrik Rydströms mannar som kliver in i dubbelmötet som favorit.

– Jag förväntar mig ett mycket jämnt dubbelmöte, men jag bedömer att Hammarby har 55 procents chans att gå vidare, mot Rakóws 45 procent. Den främsta anledningen är att Hammarby har haft mer tid på sig sedan VM-uppehållet att hitta tillbaka till matchrytmen, och för tillfället verkar de vara i bättre form än Raków – åtminstone på pappret, säger Mazurek och fortsätter:

– För Rakóws del kommer hemmamatchen att bli avgörande. Förra säsongen vann de samtliga hemmamatcher i gruppspelet i Conference League och förlorade bara mot Fiorentina i åttondelsfinalen. Om de vill nå nästa omgång behöver de ett positivt resultat i det första mötet. Annars väntar en mycket svår uppgift när de reser till Sverige för returmatchen.